PM de Arapongas apreende drogas e prende dois suspeitos no Araucárias

Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira, 01, no Conjunto Araucárias, em Arapongas, por tráfico de drogas. Os suspeitos tentaram fugir do cerco policial, correndo pelos telhados das casas do bairro, mas, depois de muita confusão, acabaram rendidos.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial foi solicitada por várias ligações anônimas que relatavam dois homens caminhando sobre telhados e escondendo drogas nos fundos de uma residência. Equipes realizaram o cerco policial e encontraram os suspeitos, que ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga pelos telhados e entrando em outras residências.

Um deles, durante a fuga, jogou uma sacola branca em um quintal. Ele foi alcançado e abordado e o objeto dispensado foi apreendido. Dentro da sacola havia uma balança de precisão, dez reais em notas trocadas, três porções de maconha, pesando a quantia de 73, 8 gramas e 27 porções de cocaína pesando a quantia de 8,2 gramas.

Em seguida, as equipes ouviram gritos de socorro vindos de uma casa ao lado, e uma adolescente saiu do interior da residência, informando que teria um homem lá dentro. Os policiais entraram na casa e encontraram o homem que tentou fugir novamente, sendo então necessário o uso da força para contê-lo, neste momento, ele deu um chute em um dos policiais, que chegou a cair e se machucar.

Em consulta ao sistema de segurança, vou constatado que o detido estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela vara criminal de Paranacity.

Os dois presos e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Arapongas.

