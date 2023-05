PM de Arapongas apreende adolescente de 14 anos com carro roubado

Da Redação

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por receptação em Arapongas, na manhã deste domingo, 14, no Jardim Petrópolis, depois de ser pego dirigindo um carro que havia sido furtado na cidade há poucos dias. Ele estaria fazendo o acompanhamento de um outro veículo furtado, uma caminhonete Amarok, levada por ladrões horas antes, no município de Atalaia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a central da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, repassou à PM que suas equipes estavam em acompanhamento de uma caminhonete Amarok, cor branca, com placas de Atalaia, na rodovia PR 444, veículo este que havia sido roubado horas antes naquela cidade, e que outro veículo estava envolvido no crime, sendo um Ford Foocus.

A PM então iniciou patrulhamento pelo local, onde foi visto o Ford Focus, com alerta de roubo, ocorrido em data de 08/05/2023, na cidade de Arapongas.

Os policiais fizeram a abordagem, e identificaram o condutor como sendo menor de idade, de 14 anos. Dentro do automóvel foram localizadas braçadeiras plásticas, algumas já preparadas em forma de "algema" e também, parte de uma coronha de pistola, além de outros objetos.

Diante dos fatos, foi acionado um responsável pelo menor, e encaminhados até a delegacia de Arapongas, juntamente com o veículo, para as devidas providências. Já a caminhonete Amarok fugiu do local e não foi mais localizada.

