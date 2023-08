PM de Arapongas apreende 14 porções de cocaína após abordagem

A ocorrência foi registrada no Vale das Perobas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro Vale das Perobas, quando percebeu um grupo em atitudes suspeitas. A abordagem feita pela equipe policial resultou na apreensão de 14 porções de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, os PMs passavam pela Rua Gavião Preto, por volta das 1h26 da madrugada desta quarta-feira (23), quando se depararam com os suspeitos. Um deles teria se levantado e jogado algo em um gramado próximo.

Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, quando os militares checaram o que havia sido dispensado anteriormente, encontraram uma carteira de cigarro com 14 porções de cocaína. A droga totalizou 5,3 gramas.

Um dos jovens assumiu ser dono do entorpecente e acabou sendo encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.

