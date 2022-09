PM de Arapongas alerta para novo golpe; veja como funciona

Da Redação

Criminosos estão utilizando um equipamento que bloqueia o fechamento do veículo

Um novo golpe vem sendo aplicado em Arapongas durante a prática de furtos de veículos. Por isso, nesta quinta-feira (22), a equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) deixou um alerta para que a população fique atenta e verifique o fechamento das portas manualmente ao sair e deixar o carro estacionado em locais públicos.

"Esses criminosos estão usando um equipamento capaz de bloquear ou interferir o sinal do controle do veículo. O aparelho funciona de curta a longa distância e não deixa que as portas do carro sejam fechadas. Para evitar cair neste golpe, ao deixar o veículo em algum lugar e fechar com o controle, verifique também manualmente o fechamento das portas", alerta o aspirante oficial Campos.

O capitão da PM de Arapongas, Dejair Budkevitz, também complementa o alerta sobre este novo método usado por bandidos na cidade e região. "Este é um golpe facilmente executado. Tomem cuidado. A pessoa ativa o fechamento da porta do veículo e acha que está trancado, mas não está. Peço para que a população crie o hábito de ver se o carro está fechado manualmente", reforça.

VEJA O ALERTA FEITO PELA PM:





Um aparelho tem bloqueado o sinal do alarme dos veículos - Vídeo por: tnonline

