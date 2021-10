Da Redação

PM de Arapongas alerta para golpe do falso sequestro

O golpe do falso sequestro coloca a Polícia Militar (PM) de Arapongas em alerta. Somente na terça-feira (19), três moradores do município receberam ligações dos estelionatários.

Nesta quarta-feira (20), a polícia repassou orientações para que pessoas não se tornem vítimas do antigo golpe. "Os golpistas ligam para a família, falam que estão com o parente sequestrado, pede dinheiro, colocam outra pessoa para falar, por isso a Polícia Militar faz um alerta, é preciso manter a calma, não falar o nome de parentes, não realizar nenhuma transferência, tentar entrar em contato com o parente que estaria sequestrado e imediatamente ligar no 190", explica a tenente Viana.