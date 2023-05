PM cumpre mandado de prisão e apreende maconha em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe localizou maconha com o suspeito

Um homem de 38 anos foi preso em Arapongas, no Jardim Casa Grande, na tarde desta terça-feira, 09, por policiais do serviço reservado da Polícia Militar (PM). O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos diversos tabletes de maconha.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial realizava diligências no bairro, por volta das 15h30, após tomar conhecimento de que o suspeito estaria com um mandado de prisão em aberto.

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana tenta matar ex-mulher em Londrina

continua após publicidade .

Quando o homem foi visto em uma residência, foi realizada a abordagem, seguida de uma busca pessoal, onde foi localizada uma pequena porção de maconha em um dos bolsos. Em seguida, a equipe confirmou via sistema e constatou o mandado de prisão, expedido pela 1° Vara Criminal de Arapongas pelo crime de tráfico dedrogas.

Em seguida, a equipe localizou dentro da casa, em uma sacola, mais de 04 quilos de maconha, dividido em vários tabletes.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido à delegacia de Arapongas para providencias cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News