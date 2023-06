PM cumpre mandado de prisão de suspeito de roubo, em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira, 31, no Jardim Mônaco, em Arapongas, por estar com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Tico-Tico do Bico Amarelo e ao passar em frente a uma residência, viram o suspeito na área externa da casa.

Como era de conhecimento da PM que o homem tinha um mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime previsto no artigo 157 (roubo), ele foi abordado e após consulta ao sistema, foi constatado que o mandado estava vigente, e por essa razão, foi dada voz de prisão ao suspeito, e encaminhado para cadeia pública de Rolândia.

OUTRA OCORRÊNCIA

Caminhonete Hilux é furtada no centro de Arapongas

Uma caminhonete Hilux branca foi furtada em Arapongas. O veículo estava estacionado na Rua Tucanos no centro da cidade. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h50 desta quarta-feira (31) para registrar a ocorrência.

A dona do veículo contou que estacionou no endereço por volta das 20h10, ao retornar para a Hilux, às 23h40, percebeu o crime e ligou no 190. A vítima contou que dentro da caminhonete estavam 30 semijoias.

A PM realizou buscas, porém, o veículo não foi encontrado. A vítima foi orientada.

