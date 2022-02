Da Redação

PM Arapongas registra cinco furtos em um só dia

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, registrou apenas neste sábado (5), cinco furtos em diferentes bairros da cidade. Um deles ocorreu pela manhã, por volta das 7 horas, em uma chácara do Bairro Coqueiral, quando o dono do local informou que os bandidos entraram em sua casa e levaram uma máquina de solda, duas furadeiras e uma parafusadeira.

Outro furto foi registrado logo em seguida no centro da cidade, por volta das 8 horas. A solicitante disse que ao chegar para trabalhar na funcionária constatou que a porta estava apenas encostada e que o cadeado estava arrombado. Do interior do local, segundo a vítima, foram furtados cerca de R $1.050 e um celular.

O outro furto também ocorreu no centro de Arapongas. A vítima disse aos policiais que ao chegar para trabalhar encontrou a porta da frente arrombada. Os bandidos, conforme o boletim, levaram um celular.

Já no Bairro Vila Passos, a PM registrou um furto qualificado, conhecido como 'Cavalo-Louco'. A vítima disse que por volta do meio-dia, caminhava pela rua, quando dois homens em uma moto preta e de capacete, arrancaram sua bolsa e levaram todos os documentos pessoais e cartões.

Na madrugada deste sábado (5), o último furto simples foi registrado pela PM, também no centro da Cidade dos Pássaros, por volta das 3h45. A vítima disse que um homem entrou em sua loja de conveniência para comprar cerveja e informou que ia levar a motocicleta estacionada em frente ao local. O autor, conforme a mulher, saiu empurrando o veículo e não foi localizado.

Todas as vítimas foram orientadas.