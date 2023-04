PM Arapongas prende 04 suspeitos de roubos com armas e munições

Da Redação

Todos os suspeitos foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, prendeu na noite desta quarta-feira, 12, 04 homens suspeitos pelo crime de roubo na cidade. Com o grupo, a PM encontrou armas, munições e outros objetos que caracterizam a prática do crime.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe do serviço reservado realizava diligências, quando viu um veículo corsa de cor vermelha, similar ao utilizado na tentativa de roubo a uma caminhonete na última segunda-feira (10).

A equipe realizou acompanhamento do veículo e no centro da cidade, uma equipe Rotam que deslocava em apoio, realizou a abordagem. Durantes buscas no veículo, foram encontradas 03 armas de fogo, sendo um revólver calibre 32 com quatro munições intactas e uma picotada, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma picotada e uma submetralhadora artesanal com cinco munições intactas e cinco picotadas, além de equipamento para prática de roubo (máscaras, algemas plásticas e objetos para amordaçar possíveis vítimas). As armas estavam com numeração suprimida.

Questionado sobre a propriedade do carro, o condutor disse que o veículo era de uma outra pessoa, e que teria emprestado para realização de um roubo. Ainda quando questionados sobre envolvimento em possível tentativa de roubo da última segunda-feira, responderam que sim, que eram eles que tentaram o roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, um com 19 anos, outros dois com 20 anos e outro com 24 anos. Todos encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Arapongas.

