PM apreende submetralhadora no Jardim Monte Carlo em Arapongas

A equipe de Serviço de Inteligência (P2) da Polícia Militar (PM), apreendeu nesta terça-feira (26), uma submetralhadora artesanal já municiada com 21 balas calibre 38, em Arapongas, no norte do Paraná.

Além da arma, os policiais também conseguiram recuperar uma moto furtada, além de apreender 380 gramas de maconha e 36 porções de cocaína. A ação aconteceu no conjunto Monte Carlo, na Zona Leste da cidade.

As apreensões foram realizadas em três casas diferentes, todas na mesma rua do conjunto. De acordo com os agentes, as residências e os envolvidos foram identificados após ações de inteligência realizadas pelos policiais militares do Serviço Reservado.

Ainda segundo os policiais, no momento da abordagem, os suspeitos tentaram correr e fugir, porém foram contido pelos PMs. Ao total três adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos. Os envolvidos responderão pelos crimes Tráfico de Drogas, Receptação, Associação Criminosa, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menores, segundo a PM.

