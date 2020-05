PM apreende R$ 11 mil em drogas em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas prendeu duas mulheres e um homem por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (06) no Conjunto Corina Pugliese. Com eles, foram apreendidos aproximadamente R$ 11 mil em drogas, além de dinheiro e outros objetos.

Através de denúncias anônimas, o serviço de inteligência da PM chegou até um local de tráfico de drogas na Rua Cisne Negro. Dentro da casa, logo na cozinha, foi encontrado cerca de 158 gramas de maconha, em um saco plástico, já sobre almofada do sofá mais uma porção pesando 102 gramas de cocaína, além de R$ 1.019 mil. Também foi apreendido no local, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, dois relógios de origem duvidosa e um aparelho celular.

Durante esta ocorrência, policiais do serviço reservado perceberam uma grande movimentação em outra casa, na Rua Sairá Diamante, e tentaram abordar uma mulher que saía do local, mas ao receber voz de abordagem, a mulher tentou correr, logo sendo contida. No interior da casa, foi abordada outra mulher, preparando pequenos papelotes de cocaína. No total, foram localizados 40 papelotes de cocaína, uma porção da mesma substância a granel pesando aproximadamente 30 gramas, um tablete pesando cerca de 590 gramas, 5 porções menores de maconha, pesando 13 gramas, além de dinheiro e uma balança de precisão.

De acordo com a polícia, com a venda de toda a droga apreendida, os traficantes poderiam lucrar até R$ 11 mil. O homem e as duas mulheres foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Arapongas.