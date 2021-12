Da Redação

PM apreende quase 1 Kg de cocaína com casal em Arapongas

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, prendeu um casal por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (14) , no Jardim Monte Carlo. Segundo a PM, há alguns dias a equipe recebeu uma denúncia de que uma casa poderia estar sendo utilizada para o armazenamento e venda de entorpecentes. Os patrulhamentos foram intensificados no local.

Quando a equipe chegou no local, abordou um casal na residência, sendo o homem um haitiano, que em revista pessoal nada foi localizado. A equipe perguntou à mulher sobre a denúncia que pesava no local e a moradora informou que estava com uma certa quantidade de drogas, mostrando onde estava guardada.

Na casa, foi localizado 862 gramas de cocaína, divididos em dois tabletes, e 158 gramas de crack em uma pedra in natura. As drogas fracionadas poderiam render mais 2.500 porções, o que poderia gerar aos vendedores aproximadamente R$ 55 mil, informou a polícia.

A equipe de operações com cães, compareceu ao local, mas o cão de faro não localizou mais entorpecentes. Além da cocaína, foram localizadas na residência três balanças de precisão e duas facas de aproximadamente 21 centímetros de lâmina. Juntamente com a droga, foi localizado a quantia de R$ 67 em diversas cédulas trocadas. O casal foi preso e encaminhado para delegacia.