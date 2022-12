PM apreende “JBL” por perturbação do sossego, em Arapongas

Da Redação

Um desentendimento por conta de som alto na madrugada acabou virando caso de polícia na Vila São João, em Arapongas, na madrugada desta sexta-feira, 02.

Segundo o boletim de ocorrências, chegando ao local da denúncia, a solicitante informou que a vizinha estaria com o som muito alto, com conversas e cantorias, atrapalhando seu momento de descanso, por volta das 2h da madrugada. Ela disse ainda que chegou a pedir para que o parassem com o barulho, mas diante da recusa da vizinha e devido ao horário decidiu por representar.

Os policiais foram até a casa da vizinha responsável pelo barulho, que relatou que estaria tendo em sua residência uma confraternização familiar. Ela apresentou uma caixa de som JBL de cor preta, que foi apreendida. Foi feito o termo circunstanciado e orientadas as partes.

