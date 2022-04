Da Redação

PM apreende drogas com valor estimado em R$142 mil

A Polícia Militar (PM) de Arapongas realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 18, no Conjunto Padre Chico. Com ele, foram apreendidas drogas de diversos tipos, com valor total estimado em mais de R$ 142 mil.

Segundo o boletim de ocorrências, após recebimento de uma denúncia, a equipe intensificou o patrulhamento e conseguiu abordar uma pessoa com as mesmas características repassadas. Durante a busca pessoal nada foi encontrado, mas o homem abordado afirmou que haveriam drogas em sua residência.

Na edícula do imóvel foi localizada uma caixa de papelão com mais de um quilo de drogas como maconha, crack e cocaína. Além da droga, também foram encontrados diversos outros objetos utilizados para o tráfico, como embalagens para os entorpecentes, balança de precisão e um caderno de anotações.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado até a delegacia de Arapongas.

Segundo a PM, o prejuízo estimado ao tráfico com esta apreensão é de R$ 142.480,00 aproximadamente no valor final de venda.