PM apreende cocaína e prende três pessoas em Arapongas

Três pessoas foram detidas e uma porção de cocaína foi apreendida na quarta-feira em Arapongas após abordagem de um veículo na região do conjunto Padre Bernardo, em Arapongas. Segundo informação da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima que um homem de 46 anos, já conhecido do meio policial, faria o transporte de drogas.

Após localizar o suspeito, que seguia com duas mulheres em um Corsa, os policiais abordaram o veículo. Ao avistar os policiais, o motorista ainda tentou mudar de trajeto, mas foi abordado. Durante revista pessoal nas passageiras, foram encontradas duas porções de cocaína, uma pesando 23,4 gramas, outra de 49,5 gramas com uma das mulheres.

Aos policiais, a mulher afirmou que as drogas eram do motorista que havia pedido para que ela as escondesse. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para 22ª Subdivisão Policial.