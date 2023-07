PM apreende bloqueadores de sinal e colete tático usados em roubos

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de participar de diversos roubos de caminhonetes, caminhões e ônibus na região. O homem, que já possui passagens por outros crimes, foi identificado após denúncias recebidas pelas autoridades.

A ação policial aconteceu na noite desta sexta-feira (30), por volta das 22h10, na Vila São João. Ao chegarem na residência, os militares não encontraram o suspeito, mas com a presença de testemunhas, entraram no imóvel e realizaram as buscas necessárias.

Conforme boletim de ocorrência, os PMs encontraram dentro de um dos quartos da casa dois bloqueadores de sinal, sendo um deles com 14 antenas e o outro com 22. Os dispositivos conhecidos como "Jammer" são capazes de interferir nos sinais de rastreadores, telefones e outros equipamentos. Também foram apreendidos três aparelhos celulares e um cabe de transmissão adaptado para o Jammer.

Ainda no mesmo cômodo, dentro de um guarda-roupa, os militares localizaram um colete tático. De acordo com as autoridades os criminosos envolvidos nos roubos costumam usar a peça para facilitar a abordagem das vítimas. Todos os itens foram levados para 22ª Subdivisão de Polícia.

