Da Redação

PM abre operação "Fecha Quartel" neste sábado (16)

Abre neste sábado (16), a Operação Fecha Quartel, na região do 2º CIPM, na sede da Polícia Militar de Rolândia. O evento começa a partir das 18 horas. Conforme a PM, a ação tem como objet7ivo aumnetar a segurança em todo Estado do Paraná, com emprego de todas equipe de serviço operacionais, reforçadas por todo efetivo administrativo da PMPR.

Na operação do 2º CRPM, a polícia conta com a presença do comandante Geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira, que abre e acompanha as operações na região. Estão previstos em torno de 300 policiais militares, e cerca de 130 viaturas na operação, que serão empregados em reforço às equipes de serviço da região Norte do Paraná.

De acordo com a polícia, a operação é estadual abrangendo todas as regiões de comando administrativo PMPR, com reforço simultâneo de milhares de Policiais Militares em todo Paraná. O comandante geral atenderá a imprensa no local da abertura das operações do 2º CRPM.