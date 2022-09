Planejamento Familiar: Arapongas oferece implantação gratuita de DIU

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Arapongas, por meio do Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), oferece de maneira gratuita a implantação do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, por meio da rede pública de saúde do município.

A ação, ligada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à 16ª Regional de Saúde, faz parte do programa de planejamento familiar e tem como objetivo garantir o bem-estar e saúde da mulher. Segundo o levantamento do Cisam, de fevereiro de 2021 a agosto de 2022 foram implantados 251 dispositivos. Os atendimentos ligados ao DIU foram iniciados de maneira efetiva em 2020.

A gerente do Cisam, Juliana Parazzi, afirma que a procura para a os procedimentos de introdução do método contraceptivo tem aumentando. “Temos uma agenda fixa para este serviço e a procura tem aumentado, em especial por parte das mulheres que têm um ou mais filhos”, disse a servidora. O DIU pode ser utilizado em pacientes de todas as faixas etárias, mesmo que ainda não tenham tido filhos, desde que já tenham vida sexual ativa. Em média, são implantados oito dispositivos por semana.

Segundo o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, é importante que a população saiba mais sobre a disponibilidade do serviço, em especial as mulheres. “Temos uma rede específica para esses atendimentos, que vão ao encontro das necessidades das famílias, sobretudo das mulheres que têm o poder de decisão sobre se querem ou não ter mais filhos”, salientou.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Arapongas, o perfil das pacientes que mais procuram pelo serviço é de jovens até 25 anos ou de mulheres da faixa entre 38 a 40 anos e que têm restrições com o uso de anticoncepcional.

Serviço

No Cisam, os atendimentos para os implantes de DIU acontecem todas as segundas, terças e sextas-feiras, das 07h às 11h. As pacientes passam por consulta com a médica Camila Sachi Nery Kanzaki, ginecologista e obstetra, além da enfermeira Daniele de Brito.

Após avaliação, repasse de informações, esclarecimento de dúvidas e assinatura de um Termo de Consentimento, é feito o pedido de exames, como o Beta HCG para descartar gravidez. Este exame é feito na mesma semana da primeira consulta, diretamente no Cisam.

Além disso, as pacientes acima de 25 anos devem apresentar laudo do exame preventivo, com validade de até um (01) ano. Para as pacientes com menos de 25 anos é necessário apenas a consulta. Após isso, já é marcado o dia para a implantação do DIU, que é feita em consultório médico do próprio Cisam. As inserções do dispositivo acontecem às quartas-feiras, sempre no período da manhã. Após a inserção, é solicitado à paciente um exame ultrassom.

A agenda para colocação de DIU está completa até o dia 23 de novembro. A paciente interessada em adquirir o dispositivo deverá ir até o Cisam, localizado na Avenida Gaturamo, nº 950, Jardim Aeroporto, ou entrar em contato pelo telefone 3902-1330.

Outros métodos contraceptivos

O Cisam e demais Unidades Básicas de Saúde (UBS's) disponibilizam gratuitamente outros métodos contraceptivos e de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. São eles:

Preservativo masculino;

Preservativo feminino;

Anticoncepcional de uso oral (pílulas);

Anticoncepcional injetável.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

