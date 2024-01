Placar da Vida: número de mortes no trânsito cai 43% em Arapongas

Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgou os dados do Placar da Vida de 2023 – relatório dos acidentes de trânsito registrados no perímetro urbano, através de registros consolidados entre a Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar.

continua após publicidade

Em um comparativo entre 2022 e 2023, o município apresentou índices positivos, sobretudo quanto à redução nos acidentes com óbitos, atropelamentos e feridos. Conforme os dados, de janeiro a dezembro de 2022 foram contabilizados, no total, 894 acidentes para 891 em 2023. Porém, no quesito acidente com resultado de morte, Arapongas registrou 14 em 2022 e oito no ano passado, uma redução de 43%.

- LEIA MAIS: Morre vítima de grave acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

continua após publicidade

Os dados também apontam queda no número de feridos, sendo 471 em 2022 e 418 em 2023 (redução de 11%). Também houve queda no número de atropelamentos, com 40 durante todo o ano de 2022 e 27 em 2023 (redução de 32,5%).

Acidentes com motos

O número de acidentes envolvendo bicicletas e motocicletas continua preocupando. Conforme a Sestran, em 2022 foram registradas 51 ocorrências com bicicleta. Já em 2023, o número subiu para 69, um aumento de 26%. Os acidentes com motos somaram 457 em 2022 e 459 em 2023 (crescimento de 3,5%).

Notificações

O secretário de Segurança, Paulo Argati, menciona os avanços positivos no trânsito, mas reforça para a permanência de atitudes prudentes de cada motorista e pedestre, além de investimentos e atuação no setor. “É sempre válido reforçar que um trânsito seguro e de qualidade é feito com construção diária. Unindo desde a boa conduta dos motoristas e pedestres, qualidade na sinalização de trânsito e vias, correta inspeção nos veículos, entre outros. Tivemos considerável redução nos acidentes com morte e atropelamentos. E isso deve servir como incentivo para maiores reduções nas estatísticas de trânsito”, reforçou.

continua após publicidade

Além disso, Argati também chamou atenção para o mecanismo de segurança para o trânsito, implantado por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), câmeras de monitoramento OCR, com sistema para detectar infrações, como por exemplo, o avanço do sinal vermelho ou paradas sobre a faixa de contenção e faixa de pedestres.

“Passamos a contar com este sistema no fim do ano passado e, desde o início do serviço, temos visto inúmeras irregularidades e imprudências no trânsito da cidade. Os motoristas ficam incomodados quando são multados, mas as notificações são emitidas para os que comentem infrações. Por isso, uma mudança de postura diminui as multas e gera um trânsito eficaz e seguro”, salientou.

Ao todo, 17 equipamentos automáticos passaram a funcionar desde a última semana, em pontos de alto fluxo de veículos – entre vias da área central e demais bairros. Cada um dos sensores conta com três câmeras (uma para registro de avanço de sinal que detecta pelo sensor quando o veículo ultrapassa a faixa, outra para monitoramento de veículos em situação de roubo ou furto e uma terceira com monitoramento 24h em todos os cruzamentos).

Você sabia?

Conforme estabelecido pelo art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, avançar a linha de retenção com o sinal no vermelho já passa a ser considerado avanço de sinal.

Infração: Gravíssima

Pontuação: 7 pontos

Multa: R$ 293, 47

Siga o TNOnline no Google News