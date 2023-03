Pitty tem show confirmado no mês de setembro, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pitty no Lollapalooza

Pitty está nas estradas do Brasil com sua nova turnê Admirável Chip Novo 20 anos (ACNXX) desde o mês de fevereiro. Os paranaenses podem preparar o bolso, porque a cantora se apresentará em Arapongas, norte do Estado, no dia 02 de setembro.

continua após publicidade .

Com show confirmado no Centro de Eventos Expoara, os ingressos estarão à venda a partir do próximo dia 09 de abril, às 14 horas. A artista se apresenta também em Maringá, no dia 01/09, e as vendas para o show na Cidade Canção começam em 16 de abril.

- LEIA MAIS: Chris Martin dedica canção à namorada durante show

continua após publicidade .

As duas apresentações estão sendo promovidas pela Villa 8, e as vendas dos ingressos para as cidades do Paraná acontecerão no site oficial da empresa. Em seu perfil do Instagram, o anúncio dos espetáculos foram feitos na noite desta quarta-feira (29).

"Alô, Paraná! estamos chegando com #ACNXX 💜", comentou Pitty. Em Maringá, o show acontece no espaço Paraná Expo. Ambas as apresentações serão para o público maior de 18 anos, e mais informações podem ser conferidas no site do Villa 8 e também no site oficial da cantora.

Veja a publicação:

Siga o TNOnline no Google News