Pitbulls soltos em Arapongas rendem multa após atacarem animais

Uma moradora do Jardim Primavera, em Arapongas, foi multada na tarde de sábado (26) por deixar seus dois cães da raça Pitbull soltos em via pública. A ação foi realizada pela Guarda Municipal (GM), em conjunto com a fiscalização ambiental do município, após denúncias de que os cães estariam atacando outros bichos na rua.

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O atendimento ocorreu por volta das 15h. Segundo a corporação, a responsável pelos animais já havia sido notificada anteriormente pelas autoridades para que mantivesse os cães presos no quintal, garantindo a segurança da vizinhança. No entanto, a exigência foi ignorada e os animais continuaram tendo acesso livre à rua.

Diante da reincidência e do risco provocado, a proprietária foi alvo de um auto de infração ambiental estipulado em dez unidades fiscais do município. O boletim, registrado com a natureza de maus-tratos a animais, determina que a responsável tem um prazo legal de 30 dias para apresentar uma justificativa referente à multa aplicada.