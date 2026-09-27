Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
JARDIM PRIMAVERA

Pitbulls soltos em Arapongas rendem multa após atacarem animais

Moradora do Jardim Primavera ignorou advertência anterior da Guarda Municipal e tem 30 dias para recorrer da autuação ambiental

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pitbulls soltos em Arapongas rendem multa após atacarem animais
Autor Caso aconteceu no sábado em Arapongas - Foto: Agência Brasil

Uma moradora do Jardim Primavera, em Arapongas, foi multada na tarde de sábado (26) por deixar seus dois cães da raça Pitbull soltos em via pública. A ação foi realizada pela Guarda Municipal (GM), em conjunto com a fiscalização ambiental do município, após denúncias de que os cães estariam atacando outros bichos na rua.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Lotofácil concurso 3790 deste domingo (27)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O atendimento ocorreu por volta das 15h. Segundo a corporação, a responsável pelos animais já havia sido notificada anteriormente pelas autoridades para que mantivesse os cães presos no quintal, garantindo a segurança da vizinhança. No entanto, a exigência foi ignorada e os animais continuaram tendo acesso livre à rua.

Diante da reincidência e do risco provocado, a proprietária foi alvo de um auto de infração ambiental estipulado em dez unidades fiscais do município. O boletim, registrado com a natureza de maus-tratos a animais, determina que a responsável tem um prazo legal de 30 dias para apresentar uma justificativa referente à multa aplicada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL Jardim Primavera multa pitbulls
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV