Pitbull é resgatada extremamente magra e em meio a fezes em Arapongas

Uma cachorra da raça pitbull foi resgatada extremamente magra e em situação insalubre no bairro Nossa Senhora das Graças, em Arapongas, no Norte do Paraná. A Guarda Municipal encontrou o animal após uma denúncia repassada pela Secretaria de Meio Ambiente. A ação foi acompanhada por uma veterinária da pasta.

As autoridades foram até o local na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 15h57. Ao chegarem na residência, nenhum responsável foi localizado. A pitbull foi encontrada no quintal da casa extremamente magra. O local em que a cachorrinha estava apresentava um acúmulo excessivo de fezes. De acordo com boletim de ocorrência, a situação dava a entender que ela estava há vários dias sem cuidados.

Diante da situação e com aconselhamento da médica veterinária, a cadela foi resgatada e encaminhada para o Centro de Acolhimento Transitório de Animais (Cata), visando sanar as irregularidades e acabar com o sofrimento da pitbull.

Conforme o boletim de ocorrência, providências já estão sendo tomadas para identificar o tutor e aplicar as penalidades cabíveis pelos maus-tratos.

