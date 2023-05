Pista do aeroporto de Arapongas: reforma e ampliação na reta final

Da Redação

Obra liberada em junho do ano passado pelo prefeito

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), divulgou nesta sexta-feira (12) a atualização da obra de reforma e ampliação da pista do Aeroporto Municipal Alberto Bertelli. Em reta final, os serviços chegaram em 90% de execução, com a finalização da pista de pouso e decolagem, partindo para a finalização da pintura viária de sinalização.

Obra liberada em junho do ano passado pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o projeto incluiu o alargamento da pista em 8 metros ao longo de toda a sua extensão. No mesmo mês, o local recebeu a vinda do governador Carlos Massa Ratinho Junior e comitiva, para acompanhar o início das obras de reforma. “Esta é a obra de nº 113 que temos executado em Arapongas. A reforma do aeroporto já era uma demanda de tempos e vem para acompanhar o desenvolvimento e fomentar ainda mais o crescimento do município”, afirma o prefeito.

O administrador do aeroporto, José Antônio Wielewicki, também comemorou a proximidade de conclusão dessa obra. “A expectativa é de que a obra seja concluída entre 10 a 15 dias. Ainda tem alguns detalhes em pintura e também serviços na lateral da pista a serem finalizados. Depois partimos para a limpeza final. Uma obra impactante, que trará uma nova cara para o segmento em Arapongas”, falou.

PROJETO - Ao finalizar a obra, a pista terá 30 metros de largura. A extensão também vai ganhar mais de 200 metros, chegando em a 1.401,04 metros. O investimento é de R$ 8.525.761,03, sendo R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 5.525.761,03 a fundo perdido do Governo do Estado. Em etapa anterior, o Aeroporto Municipal também recebeu a readequação total do saguão, que deu espaço para um local reformulado para o atendimento aos passageiros, funcionários e tripulantes. O investimento foi de R$ 296.926,61 em recursos próprios.

