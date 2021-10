Pista de Dirt Jumping Bike será inaugurada em Arapongas

Da Redação

Através de uma parceria entre a Prefeitura de Arapongas e a idealizadora do Downhill em Arapongas, Cris Pontes, a pista de Dirt Jumping Bike, localizada na Rua Lori, nº 1967, será entregue no próximo dia 07 de novembro.

A pista leva o nome de “ Espaço Manga” em alusão a uma mangueira que foi queimada por vândalos, resistiu a depredação e, atualmente faz parte do espaço dando uma linda sombra e frutos. O Dirt jump é uma das cinco modalidades do BMX praticado em rampas de terra e com manobras de impressionar qualquer um.

COMPETIÇÃO

A prova contará com a participação máxima de 30 pilotos, então não perca tempo e garanta a sua inscrição. Os quatro primeiros colocados serão contemplados com medalhas e prêmios entre eles uma bike. O evento será às 15h00 e será marcado por provas de manobras nas categorias BMX aro 20, MTB aro 26 rígida e MTB aro 26 full. Os interessados em participar das competições devem dirigir-se pessoalmente ao Espaço Manga ou pelo telefone (43) 99986-5281.

As inscrições são R$ 10,00. A idade para participar é livre, mas os menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais para assinatura da autorização de participação.

O novo espaço esportivo voltado à comunidade araponguense foi produzido em sua grande parte com bambu, por ser um recurso renovável, sustentável e mostrando também a preservação da natureza ao redor do espaço. A pista já está sendo considerada uma das melhores pistas da modalidade na região. O local servirá de base para o ensinamento e prática do Dirt Jumping Bike que inclui as modalidades Aro 20 BMX, Aro 26 Rígida e Aro 26 Full e também pode ser utilizada pela galera do downhill, pois é uma pista mista. Para utilizar a pista é indispensável o uso dos equipamentos de segurança.