Pista de aeromodelismo começa ser construída em Arapongas

Os maquinários da Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), estão executando serviços para o preparo do terreno onde será a pista para a prática de aeromodelismo – conjunto de atividades que envolvem a construção e voo de modelos em escala reduzida.

A nova pista está localizada ao final da Avenida Rouxinol – Zona Sul, atrás da pista municipal de Motocross. Segundo o vice-prefeito e secretário da Seodur, Jair Milani, será mais um local favorável para a prática de esportes radicais. “Nossas equipes estão trabalhando no preparo desta pista. Temos muitos praticantes da modalidade, e esta já era uma reivindicação que havíamos recebido. Assim que finalizado, os praticantes do aeromodelismo terão um local adequado”, disse.

O vereador Levi Xavier, que apresentou indicação nesse sentido e vem defendendo a obra desde 2020, considera que se trata de mais um avanço de Arapongas na área do esporte. “Ela não contempla apenas as pessoas que praticam o aeromodelismo, mas também aquelas que gostam e admiram. Com certeza, a pista vai incentivar o surgimento de novos praticantes dessa modalidade”, assinala o vereador.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.