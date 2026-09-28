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ADULTERAÇÃO

Piloto sem CNH é detido com moto de leilão e chassi raspado em Arapongas

Abordagem ocorreu no bairro Jardim do Café; veículo estava com a numeração parcialmente apagada e não poderia estar circulando.

Escrito por Da Redação
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Piloto sem CNH é detido com moto de leilão e chassi raspado em Arapongas
Autor Foto: GM

Um motociclista inabilitado foi encaminhado à delegacia na tarde deste domingo (27) após ser flagrado conduzindo um veículo irregular no bairro Jardim do Café, em Arapongas. A motocicleta, além de ser proveniente de leilão, apresentava sinais de adulteração na sua estrutura.

- LEIA MAIS: Homem agride companheira, ameaça enteado de morte e acaba preso em Arapongas

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A ocorrência teve início por volta das 15h50, quando agentes de segurança faziam um patrulhamento de rotina pela Rua Rouxinol e decidiram verificar a placa de uma moto vermelha que passava pelo local. O sistema apontou que o veículo possuía registro de baixa de leilão, o que significa que ele é considerado sucata e não poderia mais circular em via pública.

Diante da irregularidade, a equipe decidiu parar o motociclista. Durante a checagem dos documentos, os agentes confirmaram que o homem não possuía nenhum mandado de prisão em aberto, mas constataram que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar.

O agravante ocorreu durante a vistoria física na moto: a equipe percebeu que a numeração de identificação do chassi estava parcialmente apagada. Devido à adulteração, que configura crime, o homem foi detido no local. Ele e a motocicleta apreendida foram levados à Delegacia de Polícia para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

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Adulteração delegacia irregularidade leilão de veiculos motociclista patrulhamento policial
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