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MOTOCICLISTA PRESO

Piloto é preso em Arapongas com motor furtado há 13 anos

Abordagem ocorreu no Conjunto Flamingos após equipe policial notar excesso de velocidade e barulho alto no escapamento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Piloto é preso em Arapongas com motor furtado há 13 anos
Autor Foto: Divulgação GM Arapongas

Um motociclista foi preso no início da tarde deste domingo (25) após ser flagrado conduzindo uma moto com o motor furtado no Conjunto Flamingos, em Arapongas. O furto da peça havia sido registrado no ano de 2013, no estado do Mato Grosso do Sul.

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A abordagem aconteceu na Rua Gaturamo-Rei, nas proximidades de uma escola municipal. Uma equipe de patrulhamento tático notou a motocicleta, uma Honda Titan azul, circulando em alta velocidade e fazendo um barulho muito acima do permitido pelas leis de trânsito. O condutor acatou a ordem de parada e foi revistado junto com o passageiro, mas nada de irregular foi encontrado com eles.

No entanto, ao realizar uma vistoria mais detalhada no veículo, os agentes notaram marcas no chassi que indicavam adulteração. Ao checarem a numeração do motor, descobriram que a peça pertencia a outra moto e possuía um alerta de furto registrado em novembro de 2013, na cidade de Três Lagoas (MS).

Diante do flagrante, o motociclista foi preso no local. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com a motocicleta apreendida, para as providências legais.

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adulteração de chassi ARAPONGAS furto de moto honda titan motociclista preso polícia civil
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