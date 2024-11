Picape fica com as rodas para cima após colisão na PR-444; há um óbito

O veículo Fiat Toro ficou com as rodas para cima

Um grave acidente de trânsito registrado em um trecho da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, terminou com a morte de uma pessoa na manhã desta segunda-feira (28). Um veículo Fiat Toro e um caminhão baú se envolveram em uma colisão frontal na altura do quilômetro 5, sentido Londrina.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender a ocorrência.

A equipe de reportagem do TNOnline apurou junto aos bombeiros que o motorista da Fiat Toro, de Nova Londrina, teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente contra o veículo de carga. O motorista da Toro morreu no local do acidente.

O condutor do caminhão, de 26 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizados para atender a ocorrência.

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp exibe o carro menor com as rodas para cima e, aparentemente, com a dianteira destruída devido à colisão. As imagens também exibem o caminhão envolvido no acidente, que também ficou danificado.

