PF prende distribuidor de cédulas falsas em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O preso tentou fugir do local, mas foi contido pelos policiais

A Polícia Federal efetuou na manhã desta sexta-feira, (16) a prisão em flagrante de um homem em sua residência na cidade de Arapongas, no exato momento em que recebia encomenda postal com diversas cédulas de reais falsas. O preso tentou fugir do local, mas foi contido pelos policiais.

continua após publicidade .

A encomenda continha em seu interior 10 cédulas no valor de R$ 100,00, totalizando R$ 1.000,00 em cédulas falsas. O preso tem 22 anos de idade, é comerciante e possui ocorrência criminal pelo crime de desobediência.

fonte: Reprodução / PF A pena pelo crime pode chegar a 12 anos de reclusão e multa

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PF prende distribuidor de cédulas falsas em Rolândia

Após ser interrogado pela autoridade policial, o investigado foi encaminhado ao CIAC- Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de comércio de moeda falsa.



A pena pelo crime pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.

Siga o TNOnline no Google News