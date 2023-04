PF encontra altar satânico e suástica em casa de suspeito no PR; veja

Da Redação

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 05, em Arapongas, região norte do Paraná, durante uma operação de combate a crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil na região. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a PF descobriu que o suspeito armazenava conteúdo de Pornografia Infantil em um pen drive e em um livro de fotos na residência onde morava, no Jardim Aeroporto. Veja o vídeo abaixo.

No quarto dele, também foram encontradas imagens de crianças em roupas íntimas, além de uma suástica nazista e anotações relacionadas ao satanismo afixados na parede. Uma pistola de air soft sem munições, uma faca e outros tipos de armas feitas artesanalmente também foram apreendidas. O indiciado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, cuja pena máxima pode chegar a 4 anos de reclusão.

A operação recebeu o nome de “Espada de Luz” em alusão às mensagens satanistas divulgadas pelo investigado em suas redes sociais. Segundo as tradições religiosas, Espada de Luz foi a arma utilizada por São Miguel Arcanjo durante a batalha em que derrotou Lúcifer.

Veja as imagens feitas pela PF no local:

Por Aline Andrade, com assessoria

