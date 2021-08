Da Redação

PF cumpre mandados de busca e apreensão em Arapongas

A Polícia Federal de Londrina cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços em Arapongas, no norte do Paraná, com a finalidade de combater a prática do contrabando de cigarros importados do Paraguai, distribuídos em bares e outros estabelecimentos no município. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (13).

A PF informou que as investigações tiveram início em novembro de 2020 a partir da prisão em flagrante de um distribuidor de cigarros paraguaios em Arapongas. Na ocasião, um dos investigados foi preso por policiais civis no momento em que pretendia fazer a entrega de pacotes de cigarros em um bar. Em seu veículo também foi encontrada grande quantidade do mesmo produto.

Ainda de acordo com a PF, o automóvel sofreu mudanças em seu interior, com a retirada dos bancos traseiros e da forração das portas, visando aumentar o volume da carga transportada.

"Durante as investigações descobriu-se que o investigado contava com o apoio de familiares para armazenar e distribuir os cigarros recebidos de intermediários que forneciam os produtos importados clandestinamente do Paraguai. Também se apurou que essa prática criminosa vinha sendo exercida há muitos anos, tornando-se habitual, e propiciou significativo acúmulo de patrimônio, entre bens móveis e imóveis, muitos deles registrados em nome de parentes. A pedido da Polícia Federal, foram decretados judicialmente o bloqueio e a indisponibilidade dos bens imóveis, bem como a apreensão de veículos, dinheiro e outros bens móveis de alto valor agregado, adquiridos com o lucro da atividade ilícita", detalhou a comunicação social da PF.

Os investigados responderão pelos crimes de contrabando e associação criminosa, com penas que podem chegar a oito anos de reclusão. Nesta operação, nenhuma pessoa foi presa.

Veja o vídeo do carro modificado e da casa que seria fruto do trabalho ilegal da venda de cigarros contrabandeados

