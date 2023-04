Pesquisa aponta diferença de até 86% nos preços de ovos de páscoa

Da Redação

Procon pesquisou preços em vários estabelecimentos

O Procon de Arapongas divulgou nesta quarta-feira (05), pesquisa de preços dos ovos de Páscoa e chocolates. A diferença entre o maior e menor preço praticado pelo mesmo produto chega a 86%. A coleta de dados foi feita em oito estabelecimentos, entre supermercados e lojas de departamentos. Foram pesquisados preços de 33 produtos de marcas variadas.

A maior diferença encontrada foi nos preços do ovo Sonho de Valsa de 357 gramas, vendido entre R$ 42,99 e R$ 79,99, uma diferença percentual de 86% e de R$ 37. Vários produtos com preços pesquisados excederam 50% entre maior e menor preço. Caso do ovo Oreo 257 g, que varia entre R$39,99 e R$ 68,99 (72,5%) e Lacta ao Leite 170g, comercializado entre R$ 37,99 e R$61,99 (63%). Veja a pesquisa completa no final da matéria

Com o registro de diferença significativa de preços, o Procon de Arapongas reforça a orientação aos consumidores. “A variedade de ovos de páscoa é grande. Além disso, há uma variação significativa nos preços dos produtos analisados. Por isso, é importante que o consumidor pesquise bem antes de efetuar a compra. Com isso, é possível comprar e pagar mais barato”, falou a coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Barbist.

O Procon Arapongas ainda orienta que o consumidor deve estar atento e, em caso de irregularidades, pode entrar em contato pelo telefone 3902-1173 ou pelo 151.

NOVAS REGRAS

Neste ano, a Páscoa deve trazer produtos adequados às novas regras de rotulagem. Os consumidores dos populares ovos de Páscoa vão notar que alguns fabricantes já aplicaram as novas regras para rotulagem nutricional na parte da frente dos produtos, com o uso de uma lupa para chamar a atenção quanto ao conteúdo de alguns ingredientes. A rotulagem nutricional frontal é um símbolo informativo que deve constar no painel da frente da embalagem, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelo olhar do consumidor.

