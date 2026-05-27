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SUSPEITOS DE ARAPONGAS

Perseguição na PR-218 termina com apreensão de 50 kg de droga

Suspeitos fugiram pela contramão em Sabaúdia; ocupantes do veículo receberiam R$ 1 mil pelo transporte ilícito

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 07:59:30 Editado em 27.05.2026, 08:01:56
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Perseguição na PR-218 termina com apreensão de 50 kg de droga
Autor Suspeitos tinham Arapongas como destino - Foto: PRE

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite desta terça-feira (26) transportando 50 quilos de entorpecentes em um carro na PR-218, na altura do município de Sabaúdia (PR). A captura ocorreu após uma tentativa frustrada de fuga.

-LEIA MAIS: Carro de professor fica destruído após pegar fogo na BR-369 em Apucarana

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As equipes policiais foram alertadas sobre um carro que estaria circulando de forma suspeita pela região. Ao localizarem o automóvel, um modelo Corsa, os agentes deram a ordem de parada. O motorista, no entanto, ignorou o aviso e acelerou para tentar escapar.

Durante a fuga, o condutor chegou a invadir a contramão da rodovia em alta velocidade, colocando a vida de outros motoristas e passageiros em risco, até ser finalmente interceptado pelas viaturas.

Na revista ao interior do veículo, os policiais localizaram 28 quilos de maconha em tabletes tradicionais e 22 quilos da variação conhecida popularmente como "morruga" (uma flor da planta que possui maior concentração do princípio ativo).

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Os ocupantes do carro confessaram às equipes que buscaram o material no município de Paranavaí e tinham como destino final a cidade de Arapongas, onde residem. Eles relataram que haviam sido contratados apenas para realizar a entrega e que receberiam o valor de R$ 1 mil pelo frete.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre as bases da Polícia Rodoviária de Londrina e de Maringá. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Arapongas.

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apreensão de entorpecentes ARAPONGAS Criminalidade em Paraná fuga em alta velocidade Polícia Rodoviária Estadual Sabáudia Segurança no Trânsito trafico de drogas
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