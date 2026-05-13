Perseguição entre Arapongas e Apucarana termina com suspeito preso na BR-369

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Uma perseguição policial entre Arapongas e Apucarana mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Apucarana durante a madrugada desta quarta-feira (13).

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Segundo a PM, a ocorrência começou por volta da 1h45, nas proximidades da rodoviária de Arapongas, após policiais identificarem um VW/Gol prata apontado como suspeito de participação em furtos registrados na região.

Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu em alta velocidade. O acompanhamento tático passou por ruas de Arapongas e Apucarana e seguiu por diferentes trechos urbanos antes de retornar para Arapongas.

A perseguição terminou somente nas proximidades do km 197 da BR-369, cerca de 30 minutos depois do início da fuga.

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De acordo com a polícia, o motorista desceu do carro e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

No interior do veículo, os policiais encontraram R$ 1.086,20 em dinheiro, principalmente em moedas, espalhados pelo automóvel.

O condutor foi levado ao Hospital 24 Horas por conta de escoriações e, na sequência, encaminhado à Central de Flagrantes de Arapongas. A passageira que estava no veículo também foi abordada.

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O carro e o dinheiro apreendido foram encaminhados para investigação.