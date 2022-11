Perfil de tenente de Arapongas ganha 140 mil seguidores após morte

Da Redação

O perfil no Instagram do 1º tenente da Polícia Militar (PM), Marco Antônio Matias, de 36 anos, encontrado morto dentro de casa em Arapongas, na tarde de segunda-feira (14/11), ganhou cerca de 140 mil seguidores após seu falecimento.

Na segunda (14), a conta do tenente Matias, como era conhecido por todos, somava aproximadamente 29 mil seguidores. Nesta quinta-feira (17), até a última atualização desta reportagem, somava 170 mil pessoas.

Além de seguidores, a conta do policial ganhou inúmeros comentários novos, especialmente lamentando a morte precoce de Matias. Muitos amigos e até mesmo pessoas que não o conheciam pessoalmente, deixaram recados para o tenente e também para sua família em fotos postadas em sua rede social.

Apesar de ser algo que pode causar espanto, essa situação é mais comum do que se imagina. Diversas pessoas, após morrerem, ganham milhares de seguidores nas redes sociais. A cantora Marília Mendonça é um exemplo. Ela ganhou quase quatro milhões de novos fãs em seu perfil no Instagram: foi de 37, 1 milhões para 40, 8 milhões de seguidores, após sofrer um acidente de avião em novembro de 2021.

O ator Chadwick Boseman também ganhou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram três dias depois de morrer. Além disso, as interações no perfil do ator deram um salto e registraram alta de mais de 180%.



O perfil oficial do apresentador Gugu Liberato no Instagram também recebeu mais de um milhão de seguidores após o anúncio da morte do apresentador. O mesmo aconteceu após a notícia do falecimento do cantor Gabriel Diniz.

