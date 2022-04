Da Redação

Pequeno Príncipe inspira projeto em escola municipal de Arapongas

Na manhã desta segunda-feira (21), os alunos da Escola Municipal José Bernardo dos Santos, de Arapongas, participaram de um passeio ao Cine Teatro Mauá, onde puderam assistir ao filme “O Pequeno Príncipe”.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o filme dá continuidade às ações desenvolvidas pela escola desde 2018, fazendo parte do projeto piloto intitulado: “O Pequeno Príncipe - Semeando Valores, Colhendo Vencedores”.

“O objetivo principal do projeto é oportunizar às crianças, através de ações diárias, situações que as levem a desenvolver relações de amizade para a construção do respeito, partilha e amor ao próximo, resgatando também valores como a convivência, colaboração, honestidade, responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação do ambiente e patrimônio público, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida na escola, na família e na comunidade”, informam os organizadores.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.