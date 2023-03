Pedro Paulo Bazana reassume cadeira na Assembleia Legislativa

Da Redação

Araponguense fez 30,9 mil votos e ficou como 1º suplente pelo PSD

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana, eleito 1º suplente pelo PSD Paraná com 30.931 votos no último pleito, tomou posse para seu segundo mandato nesta quarta-feira (01). Bazana foi diplomado pelo TRE-PR no dia 19 de dezembro de 2022.



O deputado araponguense, que é reconhecido no governo do estado por representar as Apaes e coirmãs no Paraná, assume a vaga deixada pelo deputado eleito pela sigla Marcelo Rangel, que assumiu a pasta de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Rangel destacou a representatividade de Bazana junto ao governo do estado.

"O deputado Bazana é uma grande liderança do nosso estado, representa todas as Apaes do nosso Paraná, um grande amigo meu, e assume a partir de agora, o gabinete que estamos deixando. Ele estará junto em todos os projetos para os Campos Gerais e todos os municípios que eu represento e principalmente, sendo o representante maior do nosso estado junto às pessoas com deficiência", considerou Rangel.

Natural de Arapongas, no norte do estado, Bazana chegou a Assembleia Legislativa em novembro de 2021. O deputado se destacou na luta pela Pessoa com Deficiência no Paraná ao longo de seu mandato, em especial pelas APAES, entidade da qual é voluntário há pelo menos 20 anos.

Entre suas principais conquistas está a construção de novas escolas para a educação especial no Paraná, com recursos do governo do estado, a valorização dos profissionais que atuam nas entidades, com reajuste acima de 50% nos salários, a contratação da primeira funcionária com Síndrome de Down na história da Alep, entre muitas outras, como recursos e veículos para diversas entidades.

