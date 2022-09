Pedestres são atropelados em Arapongas; motorista foge

Da Redação

O motorista fugiu do local, sem prestar socorro

Dois rapazes foram atropelados na manhã deste domingo, 04, na Avenida Gaturamo, próximo ao cemitério municipal, em Arapongas. O motorista fugiu do local, sem prestar socorro.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados por populares para fazer o atendimento das vítimas. A Polícia Militar (PM) também foi acionada.

O atropelamento aconteceu próximo a um cruzamento com semáforo e faixa de pedestres.

Outro acidente

Um motociclista de 33 anos morreu na noite desta sábado, 03, em um grave acidente na PR 444, em Arapongas, sentido a Mandaguari. A batida, seguida de múltiplo atropelamento, foi registrada no Km 07, em frente a chácara Sagrada Família, por volta das 22h.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o rapaz, identificado como Leandro dos Santos Silva, morador de Arapongas, pilotava uma Honda Dream, quando acabou batendo contra um caminhão. O choque provocou a queda do motociclista na pista, que em seguida, teria sido atropelado por pelo menos três carros. Saiba mais clicando aqui.

