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ACIDENTE

Pedestre morre atropelada por caminhonete na PR-444 em Arapongas

Vítima estava sobre a pista em trecho escuro e com obras; o motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 07:11:26 Editado em 25.05.2026, 07:11:14
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Pedestre morre atropelada por caminhonete na PR-444 em Arapongas
Autor Vítima foi atropelada por caminhonete na PR-444 - Foto: PRE

Uma mulher morreu na noite de domingo (24) após ser atropelada por uma caminhonete na altura do quilômetro 6 da PR-444, em Arapongas (PR). O acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 21h.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (25) em Apucarana

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De acordo a corporação, a caminhonete trafegava no sentido de Arapongas para Rolândia quando atingiu a pedestre. Os registros oficiais apontam que a vítima estava sobre a pista no momento do impacto. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes que pudesse ser socorrida.

O motorista do veículo, um homem de 32 anos, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local para o atendimento da ocorrência e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Após os procedimentos de praxe, a caminhonete foi liberada ao condutor.

Apesar de o tempo estar bom e o asfalto seco na hora do acidente, as condições da via podem ter dificultado a visibilidade. O trecho, que é de pista dupla e fica em uma subida, não possui iluminação e está passando por obras.

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O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, onde passará por exames e aguardará o reconhecimento oficial por parte de familiares.

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acidente de transito ARAPONGAS atropelamento instituto médico legal Polícia Rodoviária Estadual Segurança Viária
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