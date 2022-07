Pedestre fica ferido após ser atropelado por trem em Arapongas

Da Redação

O atropelamento aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29).

Um homem foi atropelado por um trem da América Latina Logística (ALL) e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na madrugada desta sexta-feira (29) em Arapongas.

De acordo com as informações dos socorristas, o atropelamento foi na passagem de pedestre nas proximidades da empresa Prodasa.

O homem foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), com traumatismo cranioencefálico (TCE) e fratura no membro superior. Não foram divulgados mais detalhes de como foi o acidente.

