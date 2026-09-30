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ARAPONGAS

Pedestre fica ferido após ser atropelado em cruzamento no bairro Primavera

Motorista de um Fiat Mobi relatou que a vítima tentava atravessar a Rua Gaturamo no momento da colisão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pedestre fica ferido após ser atropelado em cruzamento no bairro Primavera
Autor Samu foi o responsável pelo atendimento - Foto: Arquivo TN

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por um carro na manhã desta terça-feira (29), no bairro Primavera, em Arapongas, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 10h50, no cruzamento da Rua Gaturamo com a Rua Capitão do Mato.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência. O veículo envolvido no acidente é um Fiat Mobi Like. A motorista do carro permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

"A condutora relatou à equipe que trafegava pela Rua Gaturamo, no sentido centro-bairro, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Capitão do Mato, veio a ocorrer o atropelamento do pedestre, que realizava a travessia da via", informou a Polícia Militar por meio do registro da ocorrência.

A vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas pela polícia, recebeu os primeiros socorros ainda no local da colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, após a estabilização, encaminhou o pedestre a um hospital da região para avaliação médica detalhada.

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Após o resgate da vítima e a coleta dos depoimentos, os policiais orientaram a motorista e realizaram a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (Bateu) para as providências cabíveis.

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acidente de transito ARAPONGAS atropelamento cidadania e segurança POLICIA MILITAR serviço de emergência
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