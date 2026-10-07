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TRÂNSITO

Pedestre é atropelado por motocicleta em Arapongas; PM foi acionada

Vítima foi socorrida pelo Samu no bairro São Bento e levada para avaliação médica na UPA

Escrito por Da Redação
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Pedestre é atropelado por motocicleta em Arapongas; PM foi acionada
Autor Samu encaminhou vítima para avaliação médica - Foto: Colaboração/TV MAIS

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar na noite desta terça-feira (6), em Arapongas, no norte do Paraná. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na Rua Sertanejo, localizada no bairro São Bento.

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

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De acordo com as informações registradas pela polícia, a equipe foi acionada pela mãe da vítima. Ela relatou aos agentes que o filho havia sido atingido por uma moto, cujas características ou placa não puderam ser identificadas no momento do acidente.

O socorro rápido foi prestado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para passar por uma avaliação médica detalhada. O caso foi registrado pelas autoridades como um acidente de trânsito comum.

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