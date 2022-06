Pedestre de Arapongas é atingido por trem em passagem de nível

Da Redação

O inusitado acidente atraiu uma grande quantidade de curiosos ao local em que o pedestre foi atingido pelo trem

Um pedestre, de 62 anos, escapou praticamente ileso de um acidente pouco comum. Ele foi atingido por um trem enquanto caminhava. Apesar do susto, o homem sofreu apenas escoriações leves no rosto.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, no cruzamento da linha férrea, na esquina de um atacadista, próximo à base do serviço do Samu, em Arapongas.

Os socorristas foram acionados e atenderam o homem que, segundo consta, estaria caminhando ao lado dos trilhos quando teria se descuidado e acabou atingido pela composição. O homem afirmou aos socorristas que não teria percebido a aproximação do trem.

O homem, embora apresentasse apenas escoriações leves no rosto, segundo registros do Samu, foi encaminhado em seguida para o Honpar.