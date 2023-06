PCPR recupera placas solares avaliadas em R$ 2 milhões em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na apreensão de quase três mil placas solares que estavam armazenadas em um barracão de Arapongas, no norte do estado. Os objetos foram encontrados na manhã desta terça-feira (06).

continua após publicidade

A equipe policial da 22ª Subdivisão de Arapongas recebeu a informação de que uma empresa da cidade de Maringá teria sido vítima de estelionato ao efetuar uma venda de mais de 12 milhões em módulos solares e que parte dessa mercadoria estaria na Cidade dos Pássaros para ser revendida.

Após a realização de diligências, a corporação localizou o barracão e, no local, se deparou com 2.660 placas solares, avaliadas em R$ 2.200.000,00.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Polícia Militar de Arapongas cumpre dois mandados de prisão

Agentes da Polícia Civil conversaram com o proprietário do armazém, que informou que alugou o espaço há uma semana para uma empresa de São Paulo e que o pagamento foi efetuado de forma antecipada.

Conforme ele, o aluguel foi pago três meses antes.

continua após publicidade

As placas foram entregues à empresa vítima e as investigações prosseguem para a identificação dos autores.

Foto por Divulgação/PCPR As placas estão avaliadas em mais de R$ 2 milhões

- Clique aqui para receber nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News