PCPR realiza operação contra o tráfico de drogas em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra uma associação ligada ao tráfico de drogas em Arapongas, região Norte do Estado. A ação foi realizada nesta quarta-feira (1º).

Durante o cumprimento das buscas foram apreendidos telefones celulares para a continuidade das investigações, mas nenhuma droga foi encontrada nos locais.

De acordo com o delegado da PCPR, Bruno Sentone, além do caráter de repressão qualificada, a ação tinha por objetivo a prevenção geral ao tráfico em bairros específicos do município.

A ação da polícia contou, inclusive, com o apoio de um helicóptero.

Veja:

tnonline

DENÚNCIAS - A PCPR também solicita a colaboração da população com informações relativas ao tráfico de drogas no município. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia, ou diretamente ao Setor de Investigação pelo WhatsApp (43) 3278-2225.



