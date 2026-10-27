PCPR prende homem condenado a 30 anos de prisão por matar esposa em Arapongas

O crime foi presenciado pelo filho da vítima, que tinha 11 anos na época

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 46 anos, condenado a 30 anos de reclusão pelo assassinato da esposa, ocorrido em 2010, em Arapongas, no Norte do Estado. A prisão foi realizada nesta terça-feira (27), no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

- LEIA MAIS: Trabalhador fica ferido após cair de telhado de três metros em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi realizada após investigações conduzidas pela equipe da PCPR de Arapongas, que identificou o paradeiro do condenado e solicitou apoio para o cumprimento do mandado de prisão.

Conforme as investigações, o condenado estava morando em Ponta Grossa desde 2010, quando teria deixado Arapongas após o crime para evitar sua localização pela Justiça.

O homicídio ocorreu na noite de 21 de novembro de 2010, quando Dionísia Aparecida Honorato, de 26 anos, foi morta com golpes de arma branca no tórax e nas costas, dentro da residência do casal. O crime foi presenciado pelo filho da vítima, que tinha 11 anos na época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Após o crime, o homem desferiu golpes de arma branca contra o próprio abdômen, em uma possível tentativa de suicídio. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar”, explicou o delegado da PCPR Luís Timossi.

O caso foi levado ao Tribunal do Júri da Comarca de Arapongas, que condenou o homem por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, com agravante relacionado à violência doméstica contra a mulher.

Com a determinação judicial de cumprimento imediato da pena em regime fechado, os policiais civis realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do condenado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para iniciar o cumprimento da pena de 30 anos de reclusão.

DENÚNCIAS - A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.