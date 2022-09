PCPR faz retratação de divulgação de caso em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez uma retratação de divulgações equivocadas feitas em 2016

Em cumprimento de decisão judicial registrada pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Arapongas, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez uma retratação de divulgações equivocadas feitas em 2016, informando que Valdir Aparecido da Costa seria fugitivo do sistema prisional.

continua após publicidade .

De acordo com a nota de retratação divulgada pela polícia, o nome foi publicado indevidamente no do Departamento da Polícia Civil, da Divisão Policial do Interior e da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, no período de 24/06/2016 a 27/06/2016.

Na época, cerca de 25 presos haviam fugido da cadeia pública do município. No dia 26 de junho, um deles foi capturado pela Guarda Municipal (GM). Os detentos fizeram um buraco no teto da unidade prisional e conseguiram sair durante a madrugada.

continua após publicidade .

Presos foram flagrados fugindo pelo telhado, outros pulando os muros do prédio. Até a fuga, 197 presos viviam em um espaço projetado para 38 pessoas. No mesmo dia a Polícia Civil divulgou a lista com nome dos presos que fugiram do setor de carceragem da 22º SDP.

Confira a nota da pcpr na íntegra

"A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em cumprimento de decisão judicial exarada nos autos nº 0007801-49.2016.8.16.0045 pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Arapongas/PR, vem retratar-se das divulgações equivocadas de que a pessoa de Valdir Aparecido da Costa, portador do RG nº 5.224.009-3, seria fugitivo do sistema prisional.

O nome do ofendido foi publicado indevidamente no site do Departamento da Polícia Civil, da Divisão Policial do Interior e da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, no período de 24/06/2016 a 27/06/2016.

A PCPR reconhece como não sendo verdadeira a afirmação publicada no site e que o fato causou situação negativa ao envolvido. A nota de retratação pública serve para demonstrar o equívoco da divulgação e afirma que o ofendido não era um dos foragidos procurados à época".

Siga o TNOnline no Google News