PC prende três pessoas em flagrante por golpes aplicados em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante duas mulheres e um homem, de 25, 26 e 24, respectivamente, depois de abordá-los no veículo utilizado para a prática de golpes na cidade de Arapongas, na sexta-feira (22).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Jovens carregam TV na rua e polícia recupera objetos de furto; entenda

“Tivemos conhecimento que dois golpes com máquinas de cartão haviam sido aplicados nos últimos dois dias na cidade. As autoras simulavam uma venda ou uma doação para instituição de caridade e passavam um valor maior no cartão sem que a vítima percebesse. Ainda apreendemos com eles celulares, notas fiscais e recibos de máquinas de cartão. Eles foram autuados por estelionato e associação criminosa”, afirma o delegado da PCPR Bruno Sentone.

continua após publicidade

O homem detido em flagrante ainda se passou pelo irmão, sendo autuado também pelo crime de falsa identidade, uma vez que contra ele existia mandado de prisão em aberto do Estado de São Paulo pela prática dos mesmos crimes.

ORIENTAÇÕES: A principal dica da PCPR é criar o hábito de confirmar o valor da transação na própria maquininha ou no comprovante. Caso você constate que o valor passado foi maior e realmente se trata de um golpe, entre em contato com o Banco para bloquear o cartão e procure a Delegacia mais próxima para o registro da ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News