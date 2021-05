PC divulga imagens de furto em edifício comercial; veja

Continua após publicidade

A Polícia Civil de Arapongas divulgou nesta quinta-feira (29) imagens do furto que aconteceu no último dia (15) no Edifício Atenas, na Rua Beija Flor, na área central da cidade. Os suspeitos escalaram o prédio até acessar uma janela de um escritório localizado no primeiro andar.

Dentro do edifício eles tiveram acesso as salas comerciais, onde praticaram o furto de diversos objetos, incluindo aparelhos celulares, notebooks, folhas de cheques e uma quantia de dinheiro em espécie.

Conforme a polícia, imagens de câmeras de monitoramento, captadas no dia do crime, mostram dois suspeitos nas proximidades do prédio comercial onde ocorreu o furto.

Quem tiver informações dos suspeitos, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Arapongas, através do número 3278-2200, ou enviar mensagem whatsapp através dos números 3278-2222 ou 3278-2221, será mantido sigilo absoluto das denúncias recebidas.