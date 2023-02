Paulo Grassano assume secretaria em Arapongas; assista

Da Redação

Natural de Arapongas, Paulo Grassano Barros de Carvalho tem 32 anos

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, apresentou nesta quarta-feira, 15, o novo secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude). Trata-se do empresário Paulo Grassano. Ele assume o posto anteriormente ocupado por Nilson Violato. O ato aconteceu no gabinete, contando com a presença do vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, vereadores e toda a equipe da Semude. Também estiveram presentes o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), Anderson Molina, representantes da OAB e de outras entidades.

Onofre deu boas-vindas a Grassano. “Temos reforçado nossa equipe de secretários através de lideranças jovens e a vinda do Paulo representa mais um passo muito importante nesse sentido. Sabemos de sua competência e estamos aqui para crescermos juntos”, assinalou o prefeito.

Sérgio Onofre também destacou a coincidência de Paulo Grassano assumir a gestão de uma Pasta voltada para a indústria, sendo que foi o seu avô, ex-prefeito Colombino Grassano, quem deu o pontapé inicial para a criação do primeiro parque industrial de Arapongas. O prefeito também destacou a contribuição de Violato, que pediu o desligamento no final do ano passado a fim de poder se dedicar melhor a assuntos particulares.

Violato agradeceu pela oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do município, num trabalho iniciado em maio de 2020. “Durante minha atuação, procurei devolver para a cidade parte de tudo o que ela me deu, como esposa, amigos e tantas oportunidades”, salientou. Assista:

DESAFIOS



“Esta é uma secretaria que mexe com a minha vida. Conversando com o Violato, vi que ele deu o nome de pássaros aos projetos que centralizam os eixos de desenvolvimento do município e lá atrás foi uma iniciativa do meu avô que deu nome de pássaros para todas as ruas da cidade. Não existe coincidência. Tudo é por Deus”, afirmou Paulo Grassano.

Ele destacou sua trajetória de dez anos na vida privada, à frente da concessionária de veículos Aravel. “Foram dez anos em que aconteceu de tudo: pandemia, falecimento de familiares, crise econômica e até a saída da Ford, depois de mais de 50 anos no Brasil. Tudo isso nos trouxe muita experiência”, disse Paulo Grassano. Ele ressaltou ainda que aceitou o cargo como uma missão e agradeceu a Sérgio Onofre pelo convite e pela confiança. “Chego com vontade de aprender com toda a equipe e com a disposição de trabalhar muito”, acrescentou.

Natural de Arapongas, Paulo Grassano Barros de Carvalho tem 32 anos. É formado em Medicina Veterinária, mas tem forte atuação no setor privado. Já atuou na área industrial e ocupou o cargo de diretor-comercial no Grupo Aravel. Suas referências políticas vêm de família, já que é neto de Colombino Grassano, ex-prefeito de Arapongas por dois mandatos e ex-deputado estadual. Antônio Grassano Júnior, irmão de Colombino, também foi prefeito de Arapongas por dois mandatos.





